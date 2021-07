Tennis

Wimbledon: Novak Djokovic krönt sich gegen Matteo Berrettini erneut zum Champion - die Highlights im Video

Novak Djokovic hat sich in Wimbledon erneut zum Champions gekrönt. Der Weltranglistenerste aus Serbien setzt sich im Endspiel 2021 gegen den Italiener Matteo Berrettini in vier Sätzen durch und feierte seinen 20. Grand-Slam-Titel. Damit zog er in der ewigen Bestenliste mit seinen Dauerrivalen Roger Federer und Rafael Nadal gleich. Die besten Szenen des Finals im Video.

00:02:13, vor einer Stunde