Das aktuelle laufende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beweist einmal mehr, dass das Thema Corona noch lange nicht erledigt ist - nicht in der Gesellschaft, nicht im Profisport.

Mitfavorit Matteo Berrettini und der einstige US-Open-Champion Marin Cilic infizierten sich mit dem Virus und zogen infolge dessen zurück.

Auch bei den French Open hätte es Fälle gegeben, berichtete Alizé Cornet. Der von Titelverteidigerin Barbora Krejcikova sei bekanntermaßen publik geworden, andere hingegen nicht.

"Ich habe Mädchen gesehen, die Masken trugen, vielleicht weil sie es wussten und es nicht weitergeben wollten", mutmaßte die Nummer 37 der Weltrangliste. Die Sache sei die, dass es bei Corona drei Symptome gebe.

Cornet: "In Roland-Garros gab es eine Covid-Epidemie, aber ..."

Bei einem Kratzen im Hals "spielen wir eben und alles ist in Ordnung", beschrieb Cornet das übliche Vorgehen.

Generell "testen wir uns nicht selbst, um uns nicht in Schwierigkeiten zu bringen", führte die 32-Jährige im Gespräch mit der "L'Équipe" aus. "In Roland-Garros gab es eine Covid-Epidemie, aber niemand hat darüber gesprochen." Das liege an der "stillschweigenden Übereinkunft" zwischen den Spielerinnen.

Wenn diese Informationen in Verbindung mit den großen Stars "in die Presse" kommen, werde das allerdings einen Flächenbrand entfachen, so Cornet. "Und das beunruhigt mich ein wenig."

Unmittelbar nach den French Open war unter anderem die deutsche Profi-Spielerin Andrea Petkovic an Corona erkrankt. Zunächst habe sie noch Maske getragen, "dann haben mich die Menschen so blöd angeguckt, weil ich die Einzige war".

