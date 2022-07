Jule Niemeier und Tatjana Maria schreiben weiter an ihrem eigenen Wimbledon-Märchen. Die 22-jährige Niemeier sorgt bei ihrem Debüt an der Church Road für Furore und setzte sich unter anderem gegen die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit eindrucksvoll durch. Im Achtelfinale zeigte sie Lokalmatadorin Heather Watson am Centre Court ihre Grenzen auf (6:2, 6:4).