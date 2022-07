"Oh mein Gott. Es gibt keine Worte für dieses großartige Publikum. Ihr wart immer für mich da und dann dachte ich mir: 'Wenn ihr an mich glaubt, dann tue ich es auch'", erklärte Tatjana Maria im Interview auf dem No. 1 Court.

Im zweiten Durchgang lag die 34-Jährige bereits 1:4 zurück.

Ad

Nachdem sie beim Stand von 4:5 zwei Matchbälle bravourös abgewehrt hatte, kippte die Partie in ihre Richtung.

Wimbledon Wimbledon-Wahnsinn perfekt! Niemeier macht deutsches Viertelfinale klar VOR 7 MINUTEN

"Ich dachte in den Moment, dass ich einfach weitermachen muss. Ich war ja im zweiten Satz schon mit 1:4 hinten und ich kam zurück", berichtete Maria nach der Begegnung.

Maria macht Sack im zweiten Anlauf zu

Im dritten Satz servierte die Nummer 103 der Welt bei 5:4 zum Matchgewinn - und kassiert das Break. Doch auch davon ließ sich die zweifache Mutter nicht aus der Ruhe bringen. Mit zwei Spielgewinnen in Serie machte die Deutsche nach 2:07 Stunden den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Maria hatte zum ersten Mal in ihrer Karriere das Achtelfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turnieren erreicht - und das nur 15 Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter.

Für den Einzug ins Viertelfinale bekommt sie bereits 310.000 Pfund, jedoch keine Punkte für das WTA-Ranking, die nach dem Streit um den Ausschluss der russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler in diesem Jahr nicht vergeben werden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Alle Wimbledon-Champions auf einen Blick

Maria scherzt: Regenpause mit Tochter überbrückt

Wimbledon Federer: Warum es mit Wimbledon nicht klappte und wie es weitergeht GESTERN AM 09:03