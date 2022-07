Stefan Djokovic war zuletzt häufiger an der Seite seines Vaters auf dem Trainingscourt des All England Club zu sehen. "Ich versuche jede Möglichkeit wahrzunehmen, mit ihm gemeinsam zu spielen. Er hat das Tennis für sich entdeckt. Alles dreht sich darum, wie er am besten spielt. Er schaut zu und analysiert", sagte Djokovic über seinen Sohn.

Dabei hat sich der Siebenjährige offenbar auch die Vorhand von Rafael Nadal abgeschaut, wie der Serbe nun zugab. "Er macht das gerne", so Djokovic. "Er mag es, mich damit einzuschüchtern, indem er die Schlagbewegung so beendet. Er weiß, dass ich das nicht mag. Wenn er das macht, lacht er immer, weil er das weiß."

Es sei nur einer der vielen "lustigen Momente“, die Djokovic auf dem Court mit seinem Sohn teile.

Dass Stefan ein großer Fan von Nadal ist, hatte Djokovic bereits Anfang des Jahres verraten. Während des Australian-Open-Finals gegen den Russen Daniil Medvedev Ende Januar sei sein Sohn "bei jedem Punkte von Nadal herumgesprungen und hat mit der Faust gejubelt wie Rafa", sagte der Serbe im Interview mit der "BBC".

Novak Djokovic (l.) spielt mit seinem Sohn Stefan Fotocredit: Getty Images

Wimbledon: Nadal und Djokovic könnten im Finale aufeinandertreffen

Djokovic musste sich Nadal jüngst im Viertelfinale der French Open geschlagen geben . Der Spanier zog damit auf 22 Grand-Slam-Titel davon. Djokovic und Roger Federer (jeweils 20) rangieren in der Bestenliste knapp dahinter.

Im Wimbledon will Djokovic nun zurückschlagen. Im Viertelfinale trifft der 35-Jährige auf den Italiener Jannik Sinner. Nadal hat den schweren Weg in die Runde der letzten Acht noch vor sich. Der Spanier bekommt es am Montagabend mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun

Im Finale könnte es dann erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und Nadal kommen. Das würde sicher auch Djokovics Sohn Stefan gefallen.

