Kyrgios versucht gegen Nakashima zumindest sportlich an seinen Auftritt gegen Tsitsipas anzuschließen. Die beiden lieferten sich nämlich auch auf psychischer Ebene ein denkwürdiges Duell, das noch nach dem Match für ordentlich Gesprächsbedarf sorgte.

Tsitsipas warf Kyrgios nämlich "konstantes Mobbing eines Tyrannen" vor . Um 14:30 Uhr geht es für Kyrgios um das Viertelfinalticket. Gelingt ihm der Einzug in die nächste Runde, würde der 27-Jährige sein bisher bestes Grand-Slam-Ergebnis egalisieren (Viertelfinale in Wimbledon, 2014).

Im Anschluss greift auch die Spanierin Paula Badosa nach einer Karriere-Bestmarke. Bislang stand die 24-Jährige ebenso nur einmal im Viertelfinale eines Grand Slams. Dies war 2021 bei den French Open der Fall. Mit Simona Halep hat sie jedoch eine denkbar schwierige Aufgabe vor sich. 2019 sicherte sich Halep in Wimbledon die begehrte Trophäe.

Zum Abschluss stehen sich Rafael Nadal und Botic Van De Zandschulp gegenüber. Der Rekord-Grand-Slam-Champion wäre ein möglicher Halbfinalgegner von Kyrgios.

Eurosport.de begleitet das Achtelfinale von Wimbledon im Liveticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

Brandon Nakashima (USA) - Nick Kyrgios (AUS)

Paula Badosa (ESP/4) - Simona Halep (ROU/16)

Botic Van De Zandschulp (NED/21) - Rafael Nadal (ESP/2)

Alize Cornet (FRA) - Ajla Tomljanovic (AUS)

15:39 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4, 4:5

So einfach macht es ihm Nakashima aber nicht und holt sich sein eigenes Aufschlagspiel. Beim Stand von 40:15 setzt Kyrgios von der Grundlinie eine Rückhand in die Maschen. Der 27-Jährige serviert nun zum Satzgewinn, könnte mit Nakashima also gleichziehen.

15:37 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4, 3:5

220 km/h - Kyrgios' Schulter geht es anscheinend wieder besser. Mit drei Assen und einem Service Winner stellt er auf 5:3 und könnte nun mit einem weiteren Break den zweiten Satz klarmachen.

15:32 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4, 2:4

Was macht man, wenn die schmerzende Schulter einem Steine in den Weg legt? Genau. Man spielt ein Ass nach dem anderen. Kyrgios zieht seinen Service trocken durch, lässt Nakashima nicht den Hauch einer Chance.

15:28 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4, 2:3

Eigenartiges Spiel. Kyrgios bleibt an der Grundlinie stehen, bewegt sich kaum. Trotzdem landen die Bälle von Nakashima irgendwie immer beim 27-Jährigen, der sich sogar zu einem Tweener verleiten lässt. Nakashima ist sichtlich überrascht und setzt den darauffolgenden Volley ins linke Aus. Das Spiel geht zwar an den US-Amerikaner, Kyrgios findet sich jedoch immer besser zurecht - ein echter Kämpfer eben.

15:26 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4, 1:3

Kurze Bewegung, viel Gefühl - Kyrgios nimmt das Tempo raus, passt sich an die Situation an. Samt Ass holt er sich sein Aufschlagspiel zum zwischenzeitlichen 3:1, mit Spielwitz meldet sich Kyrgios wieder zurück.

15:21 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4, 1:2

Und Kyrgios beißt sich durch! Der Australier erkämpft sich trotz der Schmerzen zwei Breakchancen. Nakashima trifft Kyrgios' Return ungünstig, der Ball landet weit hinter der Grundlinie. Freude kommt beim 27-Jährigen nicht auf, nach dem Break eilt er zur Bank. Sofort stehen Physiotherapeuten bei ihm, kümmern sich um ihn. Wie lange zieht Kyrgios heute durch?

15:13 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4, 1:1

Auch zu Beginn des zweiten Satzes wirkt Nakashima wacher, kratzt sogar am zweiten Break. Der US-Amerikaner weist bereits jetzt eine tolle Länge im Spiel auf, retourniert Kyrgios vor die Füße. Dem Australier liest man indes die Schmerzen im Gesicht ab. Immer wieder greift er sich an die rechte Schulter. Nichtsdestotrotz sind seine Aufschläge präzise, sieben Asse stehen dem 27-Jährigen zu Buche. 1:1 im zweiten Satz.

15:07 Uhr: Nakashima - Kyrgios 6:4

Und da schlägt Nakashima zu! Der 20-Jährige legt sich Kyrgios zurecht, hebelt ihn mit seiner krachenden Vorhand aus. Kyrgios bewegt sich kaum, wirkt etwas lethargisch. Nakashima nutzt diesen Umstand aus, erspielt sich direkt drei Satzbälle. Den zweiten verwandelt er schließlich und sicher sich den ersten Satz! Kyrgios ungewohnt emotionslos, scheint in sich gekehrt zu sein.

15:02 Uhr: Nakashima - Kyrgios 5:4

Neun glatte Aufschlagspiele, keine Breakbälle - das Spiel plätschert so vor sich hin. Kyrgios greift sich immer häufiger an seine Schulter. Hat der Australier etwa Schmerzen? Noch schlagen sich die Beschwerden nicht in seinem Spiel nieder.

14:57 Uhr: Nakashima - Kyrgios 3:3

Bislang schenken sich die beiden nichts. Sowohl Nakashima als auch Kyrgios ziehen ihren Service ohne Probleme durch. Kyrgios suchte bereits das Gespräch mit dem Schiedsrichter, als er den Zustand des Platzes kritisiert. Doch der Spielleiter erstickt die Diskussion im Keim.

14:52 Uhr: Nakashima - Kyrgios 2:2

Ein klassischer Kyrgios! Der Australier schlägt von unten auf, übertölpelt damit Nakashima. Damit erkämpft sich Kyrgios in Windeseile das 40:0, den eigenen Service fährt er schließlich sicher in den Hafen.

14:48 Uhr: Nakashima - Kyrgios 2:1

Kyrgios setzt Nakashima etwas unter Druck, doch der 20-Jährige weiß sich zu wehren. Beim Stand von 40:40 vergibt Kyrgios die Chance auf den Breakball und setzt seine Vorhand in die Maschen.

14:45 Uhr: Nakashima - Kyrgios 1:1

Kyrgios legt mit seinem gewohnt hohen Tempo vor und lässt Nakashima keine Zeit zum Verschnaufen. Mit einer präzisen Vorhand-Longline vollendet er zum 40:0. Den Service sichert er sich ohne große Mühe, gibt nur einen Punkt ab.

14:40 Uhr: Nakashima - Kyrgios 1:0

Der Münzwurf geht an Nakashima, der US-Amerikaner schlägt auf. Die Nummer 56 der Welt bringt ihr Aufschlagspiel glatt durch, ohne Punktverlust.

Wimbledon live: Nakashima so weit wie noch nie

Nakashima hat sich in Wimbledon hingegen bereits selbst übertroffen. Zuvor war es ihm noch nie gelungen, bei einem Grand Slam ins Achtelfinale vorzustoßen. Sein bis dato bestes Ergebnis war das Erreichen der dritten Runde bei den diesjährigen French Open.

Wimbledon Liveticker: Kyrgios steht vor Bestmarke

Sollte Kyrgios heute gegen Nakashima der Einzug ins Viertelfinale gelingen, würde er sein bis dato bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier egalisieren. 2014 zog er in Wimbledon bereits in die Runde der letzten Acht ein. Damals feierte er im Achtelfinale gegen Rafael Nadal einen der größten Siege seiner Karriere (7:5, 5:7, 7:6, 6:3). In der darauffolgenden Runde musste er jedoch gegen den Kanadier Milos Raonic die Segel streichen (7:6, 2:6, 4:6, 6:7).

Wimbledon live: Kyrgios gegen Nakashima - ein unbeschriebenes Blatt

Gerade gegen Spieler, auf die er in der Vergangenheit bereits gestoßen ist, blüht Kyrgios besonders auf. Wie gegen Tsitsipas offensichtlich wurde, wusste der Australier, wo er bei seinem Gegner ansetzen musste, um ihn zur Weißglut zu bringen. Nach intensiven vier Sätzen ging Kyrgios schließlich als Sieger vom Platz - und das verdientermaßen (6:7, 6:4, 6:3, 7:6).

Auf Nakashima traf der 27-Jährige auf der ATP-Tour bislang noch nicht. Im Kampf um das Viertelfinale könnte sich daher eine neue Dynamik entwickeln. Tsitsipas schickte nach seinem Psycho-Duell mit Kyrgios jedenfalls warnende Worte an dessen kommende Gegner. So warf er Kyrgios "konstantes Mobbing eines Tyrannen vor"

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker am achten Wettkampftag von Wimbledon. Heute stehen die restlichen Begegnungen des Achtelfinals an der Church Road auf dem Programm. Nick Kyrgios startet um 14:30 Uhr gegen Brandon Nakashima, danach folgen Paula Badosa gegen Simona Halep und Rafael Nadal gegen Botic Van De Zandschulp. Eurosport.de begleitet die Partien im Liveticker.

