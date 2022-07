"Sie sitzen auf einem Stuhl, der ziemlich hoch ist. Also sagen Sie mir, ob der Ball drin oder draußen ist", sagte Nick Kyrgios zum Schiedsrichter im fünften Satz seiner Partie gegen Brandon Nakashima in Wimbledon. "Ja, ich werde eine Challenge verschwenden, wenn ich will. Es ist nicht knapp, trotzdem muss ich eine Challenge vergeuden. Aber wie konntest du das nicht sehen?" Ansonsten war die Atmosphäre während des Matches im Gegensatz zum Psychoduell zwischen Kyrgios und Stefanos Tsitsipas eher gelassen.

Kyrgios wurde während seines Achtelfinal-Sieges gegen Brandon Nakashima in Wimbledon am Montagnachmittag von einem Fan aufgefordert, "mit dem Jammern aufzuhören".

Der ungesetzte Australier erreichte das Viertelfinale im All England Club aus den USA. Da das Match auf dem Centre Court und nicht auf dem kleineren Court 1 stattfand, war die Atmosphäre nicht ganz so aufgeheizt wie bei seinem feurigen und dramatischen Aufeinandertreffen mit Tsitsipas am Samstagabend, aber die Zuschauer feuerten Kyrgios trotzdem an.

Nachdem er für sein Verhalten in der Partie gegen Tsitsipas wegen unflätigen Benehmens , machte sich Kyrgios anfangs mehr Sorgen um seine Schulter, da er im ersten Satz sichtbare Bewegungseinschränkungen hatte.

Schmerzmittel und die große Unterstützung der Wimbledon-Fans halfen ihm, seine körperlichen Probleme zu überwinden. So fand er in den Rhythmus und setzte sich im fünften Satz gegen den tapfer kämpfenden US-Amerikaner durch. Kyrgios polierte mit dem Triumph seine makellose Bilanz in Matches in Wimbledon über die volle Distanz auf.

