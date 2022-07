"Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in der besten Verfassung bin und es war mir bewusst, dass so etwas passieren kann. Vielleicht ist das nicht die richtige Einstellung, aber es ist, wie es ist", gab Iga Swiatek nach dem Turnieraus unumwunden zu.

Sie habe "viele Dinge ausprobiert, um mich auf Rasen besser zu fühlen, aber es hat nicht wirklich geklappt", so die zweimalige French-Open-Siegerin. "Deshalb bin ich auch nicht so hart zu mir selbst."

Es sei "irgendwie logisch", dass es im Match nicht funktioniere, wenn es nicht einmal im Training passe.

So war es ausgerechnet jene Umstellung ihres Spiels, die Swiatek zu einem beispiellosen Erfolgslauf befähigte, die nun in Wimbledon nach hinten losging.

Swiatek: "Konnte den Ball nicht kontrollieren"

"Was ich in dieser Saison geändert habe, ist die Tatsache, dass ich immer aggressiver geworden bin. Es war sehr angenehm für mich, die Initiative zu ergreifen und proaktiv zu agieren", berichtete die Polin auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen Alizé Cornet. "Aber hier konnte ich den Ball nicht kontrollieren, also musste ich ein bisschen langsamer werden."

Das wirkte sich umgehend aus und Cornet war am Ende erfahren genug, um daraus Kapital zu schlagen und die Weltranglistenerste aus dem Turnier zu werfen.

