Zuvor setzten Niemeier und Petkovic zur Aufholjagd an, als sie sich nach dem 3:6 im ersten Satz per Bagel wieder in den Kampf ums Achtelfinale katapultierten.

Im entscheidenden Satz zogen sie durch ein Break zwischenzeitlich auf 5:3 davon und schlugen zum möglichen Spielgewinn auf.

Doch Xu und Yang gelang das direkte Rebreak. Beim Stand von 5:4 waren die Chinesinnen zunächst etwas nachlässig und gewährten Niemeier und Petkovic einen Matchball. Diesen wehrte das Duo ab und zog wenig später ins Achtelfinale ein.

Für Petkovic ist damit das Wimbledon-Abenteuer endgültig beendet. Im Einzel war die 34-Jährige in der ersten Runde an der Schweizerin Viktorija Golubic gescheitert (4:6, 3:6).

Wimbledon: Niemeier im Einzel noch im Rennen

Die Nummer 121 der Tennis-Weltrangliste, die wie Niemeier erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers steht, gewann am Samstag ihr Doppel mit Harriet Dart, verzichtete anschließend aber auf das Mixed mit ihrem Landsmann Ken Skupski - offiziell wegen einer Knieverletzung.

