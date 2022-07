"Ich hoffe, deine Genesung verläuft gut und wir alle hoffen, dich bald wieder gesund zu sehen. Bis zum nächsten Mal", schrieb Kyrgios in seinem Post, der den 27-Jährigen gemeinsam mit Nadal zeigt.

Der Rechtshänder steht somit in seinem ersten Grand-Slam-Finale, für welches er sowie alle weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund von ATP-und WTA-Entscheidungen in diesem Jahr allerdings keine Weltranglistenpunkte erhält.

Somit hat Kyrgios einen Tag mehr Pause vor dem Endspiel am Sonntag als sein Gegner, der am Freitag (ab 15:30 Uhr im Liveticker ) zwischen Novak Djokovic (Serbien) und Cameron Norrie (Großbritannien) ermittelt wird.

Nadal erleidet Riss im Bauchbereich

"Ich muss aus dem Turnier aussteigen. Wie gestern jeder sehen konnte, hatte ich Schmerzen im Bauchbereich. Es hat sich bestätigt, dass ich dort einen Riss habe", erklärte der 36-Jährige auf einer Pressekonferenz im All England Club.

Der Linkshänder hatte bereits nach seinem umkämpften Fünf-Satz-Sieg gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz im Viertelfinale angedeutet, dass das Match gegen Kyrgios auf der Kippe stehe.

Damit geht für Nadal in diesem Jahr der Traum vom Grand Slam, der Gewinn aller vier Grand-Turniere in einer Saison, zu Ende. Der Grand-Slam-Rekordhalter triumphierte in diesem Jahr bereits bei den Australian Open und bei den French Open.

