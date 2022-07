Bislang trafen Djokovic und Norrie nur einmal aufeinander. Dies war bei den ATP Finals 2021 der Fall, als sich Djokovic in der Gruppenphase in zwei Sätzen durchsetzte (6:2, 6:1).

Unabhängig vom Ausgang der heutigen Partie hat sich Norrie in Wimbledon bereits selbst übertroffen. Noch nie zuvor hat es der 26-Jährige bei einem Grand-Slam-Turnier über die dritte Runde hinausgeschafft. Auf seinem Weg ins Halbfinale setzte er sich u.a. gegen David Goffin (3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5) und Tommy Paul durch (6:4, 7:5, 6:4).

Sollte dem 20-maligen Grand-Slam-Champion auch in diesem Jahr der Triumph in Wimbledon gelingen, würde er sich in der Liste der Rekordsieger auf den zweiten Platz schieben. Zurzeit steht Djokovic mit sechs Titeln auf dem dritten Rang. Den Rekord hält Roger Federer (8), knapp dahinter rangiert der US-Amerikaner Pete Sampras (7).

Eurosport.de begleitet das Wimbledon-Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie im Liveticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

L. Kichenok/J. Ostapenko (UKR/LAT) - B. Krejcikova/K. Siniakova (CZE)

N. Djokovic (SRB/1) - C. Norrie (GBR/9)

E. Mertens/S. Zhang (BEL/CHN) - D. Collins/D. Krawczyk (USA)

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Wimbledon-Liveticker. Heute wird der Finalgegner von Nick Kyrgios ermittelt. Der Australier ist aufgrund der Aufgabe von Rafael Nadal kampflos in das Endspiel eingezogen. Um das zweite Finalticket duellieren sich Novak Djokovic und Lokalmatador Cameron Norrie. Die Partie beginnt voraussichtlich um 15:30 Uhr auf dem Centre Court. Viel Spaß!

