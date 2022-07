Das letzte Aufeinandertreffen fand in diesem Jahr beim Rasenturnier von Halle statt. Kyrgios löste dort nach drei umkämpften Sätzen das Viertelfinalticket (5:7, 6:2, 6:4). Kyrgios und Tsitsipas greifen im letzten Match auf Court Nr.1 ins Geschehen ein. Zuvor treffen dort Alex de Minaur und Liam Broady (ab 14:00 Uhr) sowie Iga Swiatek und Alizé Cornet aufeinander.

Für Nadal und Sonego ist es hingegen das erste Duell auf der ATP-Tour. Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit daher, dass sich der Italiener zu einem Stolperstein für seinen als übermächtig erscheinenden Gegner entwickeln könnte.

In der zweiten Runde mühte sich Nadal bereits gegen die Nummer 106 der Welt, Ricardas Berankis, ab (6:4, 6:4, 4:6, 6:3) . Nadal und Sonego beschließen die Action am Centre Court am frühen Samstagabend. Zuvor stehen sich dort Coco Gauff und Amanda Anisimova (ab 14:30 Uhr) sowie Paula Badosa und Petra Kvitova gegenüber.