Stefanos Tsitsipas war genervt, hatte soeben bei eigenem Aufschlag das Break kassiert und damit den zweiten Durchgang gegen Nick Kyrgios mit 4:6 verloren.

Der 23-Jährige drosch daraufhin mit der Rückhand einen Ball weg, der ins Publikum flog.

Erinnerungen wurden wach an Novak Djokovic, der im Achtelfinale bei den US Open 2020 ebenfalls einen Ball wegfeuerte und dabei eine Linienrichterin am Hals traf . Die Folge damals: Disqualifikation.