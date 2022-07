Niemeier eröffnet einen vielversprechenden Tag am Centre Court (ab 14:30 Uhr). Nach der deutschen Hoffnung stehen sich dort nämlich die beiden Youngsters Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gegenüber.

Den Abschluss bildet schließlich Novak Djokovic, der auf seinem Weg zum siebten Wimbledon-Titel die nächste Hürde nehmen will. Tim van Rijthoven fordert den 20-maligen Grand-Slam-Champion im Abendspiel.

Maria steht hingegen ab 14:00 Uhr auf Court Nr. 1 auf dem Rasen. Die Nummer 103 der Welt hat auf der WTA-Tour bislang noch nicht gegen Ostapenko gespielt.

Eurosport.de begleitet das Achtelfinale von Wimbledon live im Ticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

Tatjana Maria (GER) - Jelena Ostapenko (LAT/12)

Heather Watson (GBR) - Jule Niemeier (GER)

Jannik Sinner (ITA/10) - Carlos Alcaraz (ESP/5)

Cameron Norrie (GBR/9) - Tommy Paul (USA/30)

Novak Djokovic (SRB/1) - Tim Van Rijthoven (NED)

Elise Mertens (BEL/4) - Ons Jabeur (TUN/3)

14:57 Uhr: Maria - Ostapenko 5:7, 0:3

Diesen Eindruck vermittelt Ostapenko auch beim Service ihrer Gegnerin. Gleich zwei Breakbälle erkämpft sich die an Nummer 12 gesetzte Lettin, wovon sie nur den ersten ungenutzt lässt. Im Anschluss drückt sie ihr Aufschlagspiel wieder durch und zieht auf 3:0 davon. Maria muss jetzt den Turnaround schaffen, sonst könnte ihr Wimbledon-Abenteuer bald zu Ende sein. Angesichts des dominanten Auftritts von Ostapenko steht dahinter aber ein großes Fragezeichen.

14:52 Uhr: Maria - Ostapenko 5:7, 0:1

Weltklasse von Ostapenko! Maria zwingt ihre Gegnerin zum Sprint an die Grundlinie, dort packt Ostapenko die Rückhand aus und schlägt den Ball über ihre rechte Schulter für Maria unerreichbar ins linke Eck.Maria beißt sich zwar an ihrer Gegnerin fest, über längere Ballwechsel sieht Maria bisweilen aber kein Land. Ein starker Auftritt von Ostapenko, die immer besser in Fahrt kommt.

14:49 Uhr: Maria - Ostapenko 5:7

Und da schlägt Ostapenko zu! Die 25-Jährige profitiert von einer Challenge, die ihr Break- und Satzball verschafft. Maria versucht daraufhin mit einem Stoppball Ostapenko zu übertölpeln. Der Ball entpuppt sich aber als eine perfekte Vorlage für Ostapenko, welche diese mit einer krachenden Vorhand nutzt und sich den ersten Satz sichert!

14:45 Uhr: Watson - Niemeier 0:0

Auf dem Centre Court zieht sich der Beginn des Matches zwischen Heather Watson und Jule Niemeier etwas hin. Vor der Partie findet nämlich eine Zeremonie zum 100-jährigen Jubiläum des Londoner Centre Courts statt.

14:42 Uhr: Maria - Ostapenko 5:6

Diesem Service hat Maria nichts entgegenzusetzen. Ostapenko prügelt regelrecht auf die Filzkugel ein und macht Maria damit das Leben schwer. Maria werden ihre ungenauen Returns zum Verhängnis, die Deutsche muss nun gegen den Satzverlust servieren.

14:35 Uhr: Maria - Ostapenko 4:5

Maria bleibt bei eigenem Service dran, obwohl Ostapenko jetzt den Druck erhöht hat. Die French-Open-Siegerin von 2017 kann ihr Momentum aber nicht nutzen und überlasst Maria den Punkt zum 4:4. Mit einer fantastischen Rückhand longline unterstreicht sie im eigenen Aufschlagspiel ihre Ambitionen und vollendet zum 5:4. Das nächste Spiel könnte die Entscheidung in diesem Satz bringen.

14:29 Uhr: Maria - Ostapenko 3:4

Maria wählt die ganz feine Klinge und setzt zum Stoppball an. Mit beeindruckendem Gefühl streichelt sie den Ball über das Netz und lässt Ostapenko keine Chance. Die Lettin applaudiert ihrem Gegner sogar kurz. Ostapenko lässt sich in ihrem Aufschlagspiel aber nicht unter Druck setzten und geht in Führung.

14:26 Uhr: Maria - Ostapenko 3:3

Bislang hat Maria über den ersten Aufschlag Schwierigkeiten, bringt sich darum immer wieder in die Bredouille. Ostapenko übernimmt mit wuchtigen Returns direkt die Kontrolle und gibt den Ton an. Das Break ist daher nur die logische Konsequenz, Maria sieht keinen Stich. Ostapenko stellt auf 3:3 und kann nun vorlegen.

14:22 Uhr: Maria - Ostapenko 3:2

Das sieht man ganz selten: Ostapenko überrascht mit einem Rückhandfehler. Die Lettin leistet sich erneut einige Ungenauigkeiten, bringt Maria mit einer Vorhand ins rechte Aus erneut in eine aussichtsreiche Breakchance. Dieses Mal vergibt Maria aber beide Breakbälle. Der erste verhungert beim Return im Netz, beim zweiten hat sie gegen Ostapenkos Vorhand keine Chance. Die 25-jährige Lettin nutzt diese Unachtsamkeit und verkürzt auf 2:3.

14:16 Uhr: Maria - Ostapenko 2:1

Da ist das Break für Maria! Ostapenko misslingt die Vorhand und zimmert den Ball ins linke Aus. Damit serviert sie Maria das Break auf dem Silbertablett, zwei Breakbälle für die 34-Jährige. Maria benötigt aber nur einen, da Ostapenko Marias Return ungünstigt trifft und die Filzkugel in die Maschen drischt. Vorteil für Maria!

14:14 Uhr: Maria - Ostapenko 1:1

Auch Maria erwischt einen Start nach Maß und bringt ihr Aufschlagspiel souverän durch. Ostapenko gelingt ein präziser Return ins linke Eck und erwischt Maria damit auf dem falschen Fuß. Doch die Deutsche gleicht zum 1:1 aus.

14:10 Uhr: Maria - Ostapenko 0:1

Starker Beginn von Ostapenko, die Maria beim Service keine Chance lässt. Die 25-Jährige aus Riga leistet sich beim Stand von 40:0 einen Doppelfehler, als beide Aufschläge weit am Feld vorbeigehen. Ostapenko lässt sich nicht beirren und guckt Maria beim Spielball gekonnt aus und vollendet ins leere, rechte Eck zum 1:0.

14:07 Uhr: Maria - Ostapenko 0:0

Bislang hatte Ostapenko in Wimbledon keine Mühe. Die Lettin nahm die ersten beiden Runden im Schnelldurchgang, fertigte Océane Dodin und Yanina Wickmayer in zwei Sätzen ab. Nur gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu hatte sie Anlaufschwierigkeiten, raffte sich nach dem abgegebenem ersten Satz auf und sicherte sich die beiden restlichen jeweils souverän mit 6:1.

14:02 Uhr: Maria - Ostapenko 0:0

Die Spielerinnen sind mittlerweile am Rasen angekommen und wärmen sich auf. In wenigen Minuten geht's los. Der Münzwurf ging an Ostapenko, der Lettin wird das erste Aufschlagspiel zuteil.

INFO - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zum heutigen Liveticker. Eurosport.de begleitet die ersten Achtelfinalbegegnungen in Wimbledon. Tatjana Maria eröffnet diesen ereignisreichen Tag mit ihrem Duell gegen die an Nummer 12 gesetzte Jelena Ostapenko (ab 14:00 Uhr). Dass Maria auch gegen die Top-Spielerinnen zu bestehen weiß, bewies sie in der dritten Runde gegen Maria Sakkari. Dort setzte sie sich in zwei Sätzen gegen die Weltranglistenfünfte aus Griechenland durch (6:3, 7:5).

Etwas später greift Jule Niemeier ins Geschehen ein. Die 22-Jährige steht ab 14:30 Uhr Lokalmatadorin Heather Watson auf dem Centre Court gegenüber.

