Max Purcell warf seinen Schläger in die Luft, es gab kein Halten mehr auf dem No. 1 Court im All England Club.

Ausgelassen feierte der 24-Jährige mit seinem Doppelpartner Matthew Ebden das schier Unmögliche.

Satz eins und zwei hatten die Australier verloren und im weiteren Verlauf des Halbfinals fünf Matchbälle gegen sich - und dennoch stehen sie nun im Endspiel von Wimbledon.

Was die Monster-Aufholjagd noch erstaunlicher macht: Purcell und Ebden rangen nicht irgendein Doppel nieder, sondern die an Position eins gesetzten Favoriten aus den USA und Großbritannien.

Im Kampf um den Titel geht es nun am Samstag gegen Juan Sebastian Cabal/Robert Farah aus Kolumbien oder Nikola Mektic/Mate Pavic aus Kroatien.

