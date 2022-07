Nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Rafael Nadal vor seinem Halbfinale gegen Nick Kyrgios steht am Freitag bei den Männern nur das Match zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie auf dem Programm.

Los geht es um 14:30 Uhr MEZ auf dem Centre Court im All England Club.

Djokovic, Nummer eins der Setzliste und sechsmaliger Wimbledon-Champion, ist der klare Favorit.

Norrie wiederum, an Neun gesetzt, peilt das erste Grand-Slam-Endspiel seiner Laufbahn an.

Alle Informationen zum Wimbledon-Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie:

Djokovic - Norrie live im TV bei Sky

Sky überträgt das Turnier live im TV auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Die Partie zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie steigt am Freitag, 8. Juli, ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court.

Wimbledon: Djokovic - Norrie im Livestream

Sky zeigt die All England Championships in Wimbledon im Livestream auf SkyGo und via SkyTicket. Hier habt Ihr die Wahl zwischen allen Matches, die auch im TV laufen. Darunter natürlich das Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie, das am Freitag ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt ist.

Wimbledon-Halbfinale: Djokovic - Norrie im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie an. Hier findet Ihr alle News und Informationen zum Rasenklassiker.

Wimbledon 2022: Nadal steigt aus Rasenklassiker aus

Rafael Nadal bricht den Rasenklassiker von Wimbledon vor dem Halbfinale gegen Nick Kyrgios verletzungsbedingt ab. Der Rekord-Grand-Slam-Champion zieht damit die Konsequenzen aus seiner Bauchmuskelverletzung und rechnet nun mit einer Pause von drei bis vier Wochen. | Zum Bericht

