Alles soll wieder normal werden.

So jedenfalls hoffen die Veranstalter in Wimbledon. "Wir planen, dieses Jahr zu einem normalen Turnier zurückzukehren", bekräftigte Bolton. Daher werde man "keine der Covid-19-Maßnahmen des vergangenen Jahres in substanzieller Form" anwenden. Bedeutet: Es besteht keine Impfpflicht mehr für die Profis.

Ad

Normal wird der Rasenklassiker trotz allem nicht. Russische und belarussische Spielerinnen und Spieler sind aufgrund des Krieges in der Ukraine von der Teilnahme ausgeschlossen . Er sehe dazu "keine Alternative, erläuterte Ian Hewitt, Vorsitzender des All England Lawn Tennis Club. Man wolle unter allen Umständen verhindern, dass etwaige Erfolge von Profis aus Russland und Belarus von der "russischen Propagandamaschine" instrumentalisiert werden.

ATP Madrid Der Sandkönig kehrt zurück: Nadal in Madrid am Start VOR 2 STUNDEN

Djokovic kann indes antreten und hat die Chance, Wimbledon zum siebten Mal zu gewinnen. Der Serbe hat die vergangenen drei Auflagen des Grand-Slam-Events für sich entschieden, im Endspiel 2021 schlug er Matteo Berrettini in vier Sätzen.

Djokovic macht Stoffwechsel zu schaffen

0:6 im Dritten! Djokovic-Traum vom Heim-Titel zerplatzt im Finale

Eine Erkrankung macht dem 34-Jährigen zu schaffen . "Es ist nicht das Coronavirus, ich möchte keine weiteren Details nennen, aber es ist etwas, das meinen Stoffwechsel beeinträchtigt", erklärte der Weltranglistenerste nach der Finalniederlage in Belgrad.

Immerhin aber hat Djokovic die Gewissheit, dass er bei den French Open und in Wimbledon kein ähnliches Theater mit Ausweisung zu befürchten hat, wie zu Jahresbeginn bei den Australian Open in Melbourne.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Aufreger um Schlägerwurf von Djokovic

Wilander: Das unterscheidet Nadal von Djokovic und Federer

Tennis Fans dürfen hoffen: Federer kündigt konkretes Turnier für Comeback an VOR 3 STUNDEN