Der Grund: Nadal hat seit Jahren mit dem so genannten Müller-Weiss-Syndrom, einer seltenen Erkrankung, die die Fußknochen betrifft, zu tun.

Im Anschluss an seinen 14. Triumph bei den French Open hatte der Mallorquiner verraten, vor jedem seiner sieben Spiele schmerzlindernde Injektionen bekommen zu haben. Außerdem habe er während des gesamten Turniers entzündungshemmende Mittel genommen. Das Prozedere führte dazu, dass Nadals betroffener Fuß durchweg betäubt war.

"Es ist offensichtlich, dass ich so nicht weitermachen kann und auch nicht weitermachen will", sagte Nadal nach dem Finalsieg über Casper Ruud (Norwegen) am vergangenen Sonntag (6:3, 6:3, 6:0). Eine Teilnahme am kommenden Grand Slam in England machte er von seinem Genesungsprozess abhängig.