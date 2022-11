So wolle man eine bestmögliche Entscheidung treffen, erklärte der All-England Lawn Tennis and Croquet Club weiter. Bisher müssen Tennisspielerinnen neben der weißen Oberbekleidung auch weiße Unterwäsche tragen.

In diesem Jahr kam es aus diesem Grund auch zu Protesten während des Rasenklassikers. Einige weibliche Tennis-Fans hielten Plakate mit der Aufschrift "Address the dress code" (deutsch: Sprecht die Kleiderordnung an).

Laut "Daily Mail" dürfte es daher bald eine Entscheidung des Veranstalters geben. Bereits im kommenden Jahr werden die weiblichen Tennisstars vermutlich schon mit andersfarbiger Unterwäsche spielen können. Dadurch sollen die Ängste der Spielerinnen während ihrer Menstruation verringert werden.

In anderen Sportarten ist eine derart strenge Kleiderordnung schon seit längerem Geschichte.

Judy Murray: "Kann mir keine traumatischere Erfahrung vorstellen"

Judy Murray, Mutter von Tennis-Star Andy Murray und ehemalige britische Fed-Cup-Kapitänin, meinte gegenüber der "Daily Mail" vor Kurzem: "Ich denke, es ist sicherlich ein viel größeres Thema, wenn man ganz weiß gekleidet ist und dann möglicherweise während des Spiels ausläuft. Ich kann mir keine traumatischere Erfahrung als diese vorstellen. In Zeiten, in denen alle Spiele im Fernsehen übertragen werden, ist das etwas, das man bedenken muss."

Es sei daher auch wichtig, "dass wir viele Frauen im Entscheidungsgremium haben, denn sie wissen, wie es ist, einen Menstruationszyklus zu haben, und sie verstehen die Angst, dass das während des Spiels passiert". Mit Sally Bolton hat Wimbledon erstmals eine Frau als Geschäftsführerin. Zudem könnte Debbie Jevans bald die erste weibliche Vorsitzende des All-England-Club werden.

