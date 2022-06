Dadurch klettert Lisicki in der Weltrangliste um etwa 300 Plätze - von Rang 804 in Richtung der besten 500 Spielerinnen.

In Bad Homburg war die 32-Jährige, die im Herbst 2020 eine schwere Knieverletzung erlitten hatte, mit einer Wildcard am Start.

Ad

Letzte Deutsche beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 27. Juni) ist damit Titelverteidigerin Angelique Kerber.

WTA Bad Homburg Top-Form untermauert: Kerber erreicht Viertelfinale in Bad Homburg VOR 21 STUNDEN

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin trifft in ihrem Viertelfinale am Donnerstagnachmittag auf die Französin Alizé Cornet, bei einem Sieg wartet am Freitag Garcia.

Kerber ist in Wimbledon an Position 15 gesetzt, 2018 hatte sie das Turnier im Londoner Südwesten gewonnen.

Lisicki, 2013 Finalistin im All England Club, ist nicht dab

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Überzeugender Auftritt: Altmaier bucht Viertelfinale auf Mallorca

(SID)

Krachendes Ass als Schlusspunkt: Lisicki beißt sich durch

WTA Bad Homburg Kerber freut sich mit Lisicki: "Sie berührt die Fans" VOR 20 STUNDEN