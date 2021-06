Im zweiten Semifinale bekommt es Belinda Bencic mit der Französin Alizé Cornet zu tun.

Bencic setzte sich mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) gegen Ekaterina Alexandrova durch.

Cornet wiederum warf die ehemalige Wimbledon-Siegerin Garbiñe Muguruza mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) aus dem Turnier.

WTA Berlin Angstgegnerin zu stark: Kerber verpasst Viertelfinale GESTERN AM 13:04

Beim parallel stattfindenden Rasenturnier in Birmingham stehen am Samstag erst die Viertelfinals an, da am Freitag aufgrund des Regens nicht gespielt werden konnte.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Osaka sagt Wimbledon ab

Finale: So erfüllte sich Krejcikova ihren Grand-Slam-Traum

WTA Berlin Angstgegnerin zu stark: Kerber verpasst Viertelfinale GESTERN AM 13:04