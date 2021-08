Im Anschluss hatte sie aufgrund der hohen Spielbelastung ihren Verzicht auf die Olympischen Spiele verkündet.

Die 33-Jährige war in Tokio sogar als deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier im Gespräch.

In der Runde der letzten 32 trifft Kerber am Mittwoch auf die an Nummer vier gesetzte Ukrainerin Elena Svitolina, die in Tokio die Bronzemedaille gewann.

Das Turnier in Cincinnati ist hochkarätig besetzt, unter anderem die Weltranglistenerste Barty sowie die japanische Starspielerin Naomi Osaka nehmen Teil.

(SID)

