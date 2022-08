Raducanu schaffte gegen die 40-Jährige bereits im ersten Aufschlagspiel das Break und war von da an nicht mehr zu stoppen.

Für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin war das Match gegen Raducanu erst ihr viertes in der gesamten Saison. In der vergangenen Woche hatte Williams in Toronto gegen Nuria Parrizas Diaz (Spanien) ihr erstes Spiel seit über einem Jahr gewonnen. Doch auch in Kanada war für die US-Amerikanerin früh Schluss.

In der zweiten Runde verlor sie gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz.

Emma Raducanu dankt Serena Williams: "Eine Legende"

Für Raducanu war das Match gegen den Superstar in jedem Fall etwas Besonderes. "Ich glaube, ich habe von Anfang bis Ende ruhig gewirkt, aber ich wusste, wie wichtig jeder einzelne Punkt war, denn wenn man nur ein bisschen nachlässt, wird sie einen überrollen. Sie ist einfach eine Legende", erklärte die 19-Jährige nach dem Duell: "Ich denke, wir alle müssen Serena und ihre unglaubliche Karriere ehren."

Sie sei "so dankbar für die Erfahrung, gegen sie spielen zu können und dafür, dass sich unsere Karrieren kreuzen. Alles, was sie erreicht hat, ist so inspirierend, und es war mir eine große Ehre, mit ihr auf dem Platz zu stehen." Williams verließ im Anschluss den Court rasch, gab weder TV-Interviews noch eine Pressekonferenz.

