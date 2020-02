Clijsters, die zum zweiten Mal auf die WTA-Tour zurückgekehrt ist, hatte gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Muguruza siebeneinhalb Jahren nach ihrem letzten offiziellen Spiel zunächst merklich mit fehlender Matchpraxis zu kämpfen, wirkte zudem nicht wirklich austrainiert. Dennoch forderte die Belgierin ihre Gegnerin mehrmals mit ihrer immer noch sehr gefährlichen Vorhand und kämpfte mit viel Herz gegen die drohenden Niederlage.

Im zweiten Satz präsentierte sich Clijsters auf Augenhöhe, machte gegen die zunehmend beeindruckte Muguruza einen 0:3- und 2:4-Rückstand wett und führte mit 5:4 sowie 6:5. Im Tiebreak wehrte Clijsters noch einen Matchball ab, letztlich machte der bessere Aufschlag der zehn Jahre jüngeren Muguruza den Unterschied.

Muguruza erhielt Wildcard

Diese war erst kurzfristig per Wildcard zu Clijsters' Gegnerin geworden, nachdem die Niederländerin Kiki Bertens verletzt abgesagt hatte. "Es war ein besonderes Match, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Aber ich bin glücklich, dass ich die Gegnerin bei ihrem Comeback war", sagte Muguruza.

Die dreifache Mutter Clijsters, die zwischen 2003 und 2011 in vier Perioden insgesamt 20 Wochen an der Spitze der Weltrangliste stand, wollte eigentlich schon im Januar auf den Court zurückkehren. Eine Knieverletzung durchkreuzte jedoch die Pläne. In den kommenden Wochen hat Clijsters noch Starts in Indian Wells (ab 11. März) und Charleston (ab 7. April) geplant.

Zweites Comeback von Clijsters

Für Clijsters beginnt in Dubai ihre dritte Karriere. Sie war 2007 wegen ihrer Schwangerschaft zum ersten Mal zurückgetreten. 2009 kehrte sie zurück und gewann im selben Jahr zum zweiten Mal nach 2005 den US-Open-Titel, den sie 2010 erfolgreich verteidigte. Zudem siegte sie 2011 bei den Australian Open. Nach ihrer Zweitrunden-Niederlage bei den US Open 2012 gegen die Britin Laura Robson trat Clijsters erneut zurück. Insgesamt feierte sie 41 Turniersiege.

