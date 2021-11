Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) verzichtet auf das Turnier.

Am Mittwoch hatten in der Parallelgruppe Karolina Pliskova und Anett Kontaveit einen Traumstart hingelegt. Pliskova setzte sich 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien durch.

Ad

Kontaveit knüpfte an ihre starke Form an und überraschte Pliskovas Landsfrau und French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova mit 6:3, 6:4. Für die Turnierdebütantin war es bereits der elfte Erfolg auf der Tour in Folge.

ATP Finals Gruppen-Auslosung: Das sind Zverevs Gegner bei den ATP Finals VOR 3 STUNDEN

Nach der Coronapause im vergangenen Jahr findet der Saisonabschluss der WTA-Tour in diesem Jahr in Mexiko statt. Ursprünglich sollte das Turnier in Shenzhen/China ausgetragen werden, wegen der Pandemie musste sich die WTA jedoch einen neuen Ausrichter suchen.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz erstem Satzverlust: Alcaraz holt sich souverän den Gruppensieg

(SID)

Dreisatz-Fight: Pliskova kämpft sich gegen Muguruza durch

Australian Open Mitfavoritin in Melbourne? Schett zweifelt an Raducanus Chancen VOR 9 STUNDEN