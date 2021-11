Tennis

WTA Finals: Karolina Pliskova besiegt Garbine Muguruza im Gruppen-Duell in Guadalajara

WTA Finals: Karolina Pliskova hat Garbine Muguruza im Gruppen-Duell in Guadalajara besiegt, das Duell wurde aber zu einem Dreisatz-Krimi. Am Ende gewann die Tschechin 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aus Spanien. In der Gruppe Teotihuacán gelang auch der Estin Anett Kontaveit gegen French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova ein Auftaktsieg.

00:01:35, vor einer Stunde