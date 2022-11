Alle drei verbliebenen Spielerinnen können noch ins Halbfinale einziehen. Sabalenka, die ihr erstes Duell gegen die Weltranglistenzweite Ons Jabeur überraschend 3:6, 7:6 (7:5), 7:5 für sich entschieden hatte, trifft zum Abschluss auf Pegula.

Die US-Amerikanerin verlor bisher ihre beiden Spiele, hat aber dennoch Chancen aufs Weiterkommen.

Ad

Jabeur, bisher mit einem Sieg und einer Niederlage ins Turnier gestartet, bekommt es in ihrem letzten Gruppenspiel mit Sakkari zu tun.

ATP Paris 1:6 im Dritten! Nadal verliert beim Comeback VOR 9 STUNDEN

Die Griechin, die sich als letzte Spielerin für die WTA Finals qualifiziert hatte, meinte nach ihrem Sieg gegen Sabalenka: "Wenn man auf diesem Platz nicht aggressiv ist, dann ist das Spiel vorbei. Wenn ich passiv bin, vor allem gegen Sabalenka, die Spielerin mit der größten Schlagkraft auf der Tour, dann ist es einfach vorbei. Ich habe alles gegeben. Wenn ich hier nicht aufs Ganze gehe, wann soll ich es dann tun?", so Sakkari.

Bei den Finals geht es am Donnerstag mit den Spielen in Gruppe Tracy Austin rund um die Weltranglistenerste Iga Swiatek weiter. Die Polin trifft auf Caroline Garcia, beide gewannen ihre Auftaktspiele. In der Nacht auf Freitag (deutscher Zeit) spielen zudem Coco Gauff und Daria Kasatkina gegeneinander.

Das könnte Dich auch interessieren: Wawrinka blafft Rune an: "Wie ein Baby auf dem Platz"

Erstes Spiel als Papa: Nadal verliert gegen Paul

ATP Paris Durch Geburt des Sohnes: Nadal spricht über neue Herangehensweise VOR 21 STUNDEN