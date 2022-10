Acht Spielerinnen sind beim Saisonfinale im Damen-Einzel in Fort Worth vom 31. Oktober bis zum 7. November mit von der Partie. Wer holt sich den letzten ganz großen Titel des Jahres bei den Damen?

Das Ungewöhnliche: Mit der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek aus Polen hat nur eine der acht Teilnehmerinnen schon einmal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Die anderen sieben Starterinnen sind ohne Einzeltitel bei einem Major.

Die Spielerinnen werden in zwei Gruppen unterteilt, in denen jede gegen jede spielt. Die besten beiden jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Die Weltranglistenerste Swiatek bekommt es mit Coco Gauff (Nr. 4), Caroline Garcia (6) und Daria Kasatkina (8) in Gruppe Tracy Austin zu tun