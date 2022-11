"Danke an alle für die Unterstützung, außer an diesen Typen... warte, warte, warte... Jetzt schickst du mir Küsse, aber du warst so nervig. Aber trotzdem danke, danke für die tolle Atmosphäre", sagte Aryna Sabalenka lachend Richtung des Publikums und zeigte auf den einen Zuschauer.

Offenbar hatte ein Fan von Jessica Pegula Sabalenka zwischen den Aufschlägen immer wieder unterbrochen und "genervt".

Doch die Belarussin ließ nicht aus der Ruhe bringen und brachte die Partie glatt in zwei Sätzen durch.

Nach dem Spiel musste die Weltranglisten-Siebte jedoch noch bangen. Sabalenka brauchte mindestens einen Satzgewinn von Maria Sakkari gegen Ons Jabeur im anschließenden Match, um sich den Einzug ins Halbfinale in Fort Worth zu sichern.

Sabalenka musste auf Sakkari hoffen

Im Gespräch mit Moderator Andrew Krasny gab sie zu, diese Situation nicht besonders zu mögen: "Das ist das Schlimmste, ich mag beide, sie sind gute Menschen und jetzt muss ich eine von ihnen anfeuern, um die Gruppe zu überstehen"

"Ich werde einfach versuchen, mich vom Zuschauen fernzuhalten, aber es wird schwer werden", so Sabalenka weiter.

Klare Sache: Sabalenka lässt Pegula keine Chance

