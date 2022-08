Maria hatte ihr zuvor einziges Match seit ihrem Coup im All England Club verloren, als sie Anfang August in Washington der Chinesin Wang Xiyu klar in zwei Sätzen unterlag.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schett: "So stehen Nadals Chancen bei den US Open"

Ad

(SID)

ATP Cincinnati Medvedev weiter in bestechender Form - im Halbfinale wartet Tsitsipas UPDATE GESTERN UM 19:42 UHR

Wie holt er den denn? Medvedev lässt Fritz verzweifeln

Tennis Fan-Attacke in Montreal: Schett von Medvedevs Reaktion begeistert VOR 25 MINUTEN