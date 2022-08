Zuletzt war Medvedev in Montreal vor gut einer Woche in der zweiten Runde am Australier Nick Kyrgios gescheitert.

Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte der US-Open-Champion aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York (ab 29. August) zählt der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten.

(SID)

