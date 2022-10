Damit ist Pegula nun die 13. US-Tennisspielerin, die es seit der Premiere des Rankings 1975 in die Top 3 der Weltrangliste geschafft hat.

Auf dem Weg zum Titel in Mexika schaltete Pegula nicht weniger als vier ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen aus (Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Bianca Andreescu und Elena Rybakina), bevor sie im Finale Maria Sakkari aus Griechenland 6:2, 6:3 dominierte.

Historisch ist auch Gauffs Aufstieg, die nun als Fünfte der Weltrangliste ebenfalls so hoch wie noch nie zuvor notiert ist - und das als erster US-Teenager in den Top 5 seit Serena Williams im Jahr 1999.

Schließlich gibt es in dieser Woche auch ein Debüt in den Top Ten: Veronika Kudermetova aus Russland ist als Neunte erstmals dort vertreten.

Dauergast und Spitzenreiterin Swiatek wiederum thront nun seit bereits 30 Wochen an der Nummer 1 und reiht sich damit in einen kleinen Kreis ganz großer Namen ein, die bei ihrer ersten Eroberung der Spitzenposition gleich so lange die Führung verteidigten.

Die WTA-Weltrangliste (Stand 24.10.):

1. (1.) Iga Swiatek (Polen) 10.335 Punkte

2. (2.) Ons Jabeur (Tunesien) 4555

3. (5.) Jessica Pegula (USA) 4316

4. (7.) Coco Gauff (USA) 3271

5. (6.) Maria Sakkari (Griechenland) 3121

6. (10.) Caroline Garcia (Frankreich) 3000

7. (4.) Aryna Sabalenka (Belarus) 2970

8. (11.) Daria Kasatkina (Russland) 2935

9. (12.) Veronika Kudermetova (Russland) 2795

10. (9.) Simona Halep (Rumänien) 2661

...

66. (66.) Jule Niemeier (Dortmund) 864

70. (74.) Tatjana Maria (Bad Saulgau) 829

90. (96.) Tamara Korpatsch (Hamburg) 683

99. (107.) Angelique Kerber (Kiel) 613

Die ATP-Weltrangliste (Stand 24.10.):

1. (1.) Carlos Alcaraz (Spanien) 6730 Punkte

2. (2.) Rafael Nadal (Spanien) 5810

3. (3.) Casper Ruud (Norwegen) 5600

4. (4.) Daniil Medvedev (Russland) 5155

5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 5035

6. (6.) Alexander Zverev (Hamburg) 4860

7. (7.) Novak Djokovic (Serbien) 4320

8. (8.) Andrey Rublev (Russland) 3685

9. (10.) Félix Auger-Aliassime (Kanada) 3315

10. (9.) Taylor Fritz (USA) 3195

...

54. (54.) Oscar Otte (Köln) 866

