Kerber, die Anfang des Monats in Dubai an ihrer Auftakthürde gescheitert war, hatte in der ersten Runde ein Freilos besessen. In der nächsten Runde trifft die 33-Jährige auf die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Wiktoria Asarenka aus Belarus. Die Nummer 14 der Setzliste zog kampflos in Runde drei ein, da Laura Siegemund (Metzingen) aufgrund einer Knieverletzung nicht angetreten war.

Neben Kerber ist in Miami aus deutscher Sicht noch Andrea Petkovic vertreten. Die Darmstädterin hatte in der ersten Runde die Chinesin Zhang Shuai 7:5, 6:1 bezwungen und kämpft gegen die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA) ums Weiterkommen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Dieses verdammte Arschloch": Üble Schimpftirade gegen ATP-Chef

WTA Miami Knieverletzung: Siegemund in Miami kampflos ausgeschieden VOR 11 STUNDEN

Medvedev lacht sich schlapp über Interview-Missverständnis

WTA Miami Auftaktsieg: Petkovic folgt Kerber und Siegemund in Runde zwei GESTERN AM 17:06