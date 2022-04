Swiatek erreichte das Endspiel durch ein 6:2, 7:5 gegen die Amerikanerin Jessica Pegula.

Das polnische Ausnahmetalent steht zurzeit bei 16 Siegen in Folge und hat beim Masters in Miami noch keinen Satzverlust hinnehmen müssen. Das Finale steigt am Samstag um 17:00 Uhr MEZ.

