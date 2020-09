Damit geht Simona Halep als eine der Topfavoritinnen in die French Open ab dem 27. September (live bei Eurosport und im Eurosport Player ).

Auf eine Teilnahme an den US Open hatte die 28-Jährige aufgrund von Corona-Bedenken verzichtet. In Paris werden nun die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und US-Open-Champion Naomi Osaka (Japan) fehlen.