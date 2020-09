Unklar ist noch, ob die Spieler sich selbst infiziert haben oder in engem Kontakt mit einer infizierten Person standen.

18/09/2020 AM 12:40

Ebenfalls seit Sonntag nicht mehr auf der Meldeliste steht der Bosnier Damir Dzumhur, bei den US Open in New York noch Erstrundengegner von Novak Djokovic. Der Weltranglisten-114. bestätigte sein Turnier-Aus auf "Instagram" und erhob zugleich Vorwürfe.