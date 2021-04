Publiziert 21/04/2021 Am 13:23 GMT | Update 21/04/2021 Am 14:32 GMT

Die Herzen der Fans flogen Angelique Kerber nach ihrem lockeren Auftaktsieg in Stuttgart nur so zu - wenn auch nur als Emojis über die Videoleinwand. Vor leeren Tribünen hat die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin einen erfolgreichen Start beim Heimspiel hingelegt, der Sieg gegen die Georgierin Jekaterine Gorgodse geriet nie in Gefahr.

Nach 1:12 Stunden war das 6:2, 6:2 für Deutschlands beste Tennisspielerin perfekt. Für die 33-Jährige war der Erfolg aber nicht nur wegen des Achtelfinaleinzugs wichtig - es war der erste Schritt, um den enttäuschenden Saisonstart vergessen zu machen. Stuttgart, wo sie 2015 und 2016 den Titel gewonnen hatte, soll ein Wendepunkt darstellen.

"Es war kein einfaches Match, man muss hier von Anfang an sein bestes Tennis spielen", sagte Kerber: "Es ist ein bisschen traurig, dass die Fans nicht hier sein können. Aber ich weiß, dass sie vor dem TV dabei waren."

Im Achtelfinale wartet aber schon eine deutlich höhere Hürde: Dort bekommt es die frühere Weltranglistenerste mit der an Position vier gesetzten Ukrainerin Elina Svitolina zu tun. "Das ist eine schwierige Gegnerin", sagte Kerber: "Ich weiß, dass es ein harter Kampf wird."

Kerber blickt nach vorne

Noch vor dem Auftakt in Stuttgart hatte Kerber die Erwartungen heruntergeschraubt. In ihren ersten neun Matches des Jahres hatte sie fünf Niederlagen kassiert, darunter die Erstrundenpleite bei den Australian Open nach zweiwöchiger Hotel-Quarantäne.

"Ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne", lautete die kämpferische Ansage Kerbers, die sich auch über einen erfolgreichen Start in ihre Sandplatzsaison freuen durfte. Mit der roten Asche hatte sie in den vergangenen Jahren immer wieder arg gefremdelt.

Von den acht im Hauptfeld gestarteten Deutschen haben damit nur drei den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Neben Kerber gewannen auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Laura Siegemund (Metzingen) ihre Auftaktmatches. Siegemund fordert am Mittwochabend die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien heraus.

Pliskova bezwingt Korpatsch

Tamara Korpatsch musste in ihrem ersten Match auf der Tour seit dem Erstrunden-Aus bei den French Open im vergangenem September hingegen eine Niederlage einstecken. Die 25 Jahre alte Hamburgerin, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, unterlag in der ersten Runde der Weltranglistenneunten Karolina Pliskova (Tschechien) mit 5:7, 6:3, 3:6.

Auch Andrea Petkovic, Mona Barthel, Julia Middendorf und Nastasja Schunk waren bereits in der ersten Runde gescheitert.

Sakkari eine Nummer zu groß für Petkovic

