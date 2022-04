Tennis

Porsche Tennis Grand Prix - Angelique Kerber nach bitterem Aus in Stuttgart gefrustet: "Schwer enttäuscht"

Angelique Kerber ist beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart in der ersten Runde an Anett Kontaveit gescheitert. Die 34-Jährige unterlag der Weltranglistensechsten aus Estland nach gutem Start 6:3, 4:6, 4:6. Verständlicherweise zeigte sich die Kielerin im Anschluss exklusiv bei Eurosport schwer enttäuscht.

00:01:34, vor 31 Minuten