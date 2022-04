Tennis

WTA Stuttgart - Laura Siegemund nach Achtelfinal-Sieg glücklich: "Deswegen bedeutet mir das hier so viel"

Laura Siegemund meldet sich mit dem Viertelfinal-Einzug beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart im Spitzentennis zurück. Im Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr erzählt sie nach dem Spiel gegen Maria Sakkari von ihrem Leidensweg in den letzten Jahren, in denen sie sich auch fragte: "Will ich mir das noch geben?" Die Antwort war: ja - deshalb sorgt sie nun in Stuttgart für Furore.

00:04:56, vor 13 Minuten