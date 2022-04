Tennis

WTA Stuttgart: Iga Swiatek gewinnt Nervenkrimi gegen Liudmila Samsonova beim Porsche Tennis Grand Prix - Highlights

Iga Swiatek und Liudmila Samsonov fighten im Halbfinale des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart über drei Stunden lang. Am Ende setzt sich die Weltranglistenerste bei ihrer Premierenteilnahme in der Porsche-Arena 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 durch.

00:01:03, vor 39 Minuten