"Mama, Papa, wir haben euch sehr lieb, passt auf euch auf!!! Ich liebe dich, mein Land! Ukrainer, passt auf euer Leben auf...", schrieb die junge Sportlerin weiter.

In Videos war zudem zu sehen, wie sich ihre Schwester unter Tränen von den Eltern verabschiedete und die beiden Schwestern wenig später ihren Geburtsort Odessa mit einer Fähre verließen. Kurz darauf postete sie eine Story, in welcher sie sich offenbar bereits in Rumänien befand.

Alle friedlichen Ukrainer würden dort "mit Liebe" empfangen, so Yastremska.

Am Samstag teilte sie ein weiteres Foto zusammen mit ihrer Schwester. Darin meinte die Nummer 120 der Weltrangliste: "Müde, aber meine Schwester und ich sind in Sicherheit! Danke Frankreich. Ukraine bleibe stark. Wir vermissen dich Heimat, Mama und Papa."

Ab Montag soll Yastremska beim WTA-Turnier in Lyon aufschlagen. Sie trifft dort in der ersten Runde auf Ana Bogdan aus Rumänien.

