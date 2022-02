"Ich gebe meine Meinung als Bürger ab. Ich möchte nicht über Schuldige sprechen oder darüber, was das Problem ist", erklärte der Rekord-Grand-Slam-Champion nach seinem Viertelfinalerfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul.

"Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass so wenige Menschen wie möglich betroffen und getötet werden", hoffte ein fassungsloser Nadal in Acapulco.

Ad

"Ich kann es einfach nicht verstehen. Hoffentlich endet es so schnell wie möglich. Es sind verheerende und unverständliche Nachrichten", so der Mallorquiner. Der Halbfinaleinzug in Acapulco nach dem 6:0, 7:6 über den 24 Jahre alten Paul rückte ob der Geschehnisse in der Ukraine in den Hintergrund.

ATP Acapulco Gojowczyk verpasst Halbfinale - Medvedev nun gegen Nadal VOR 4 STUNDEN

Am Samstag trifft Nadal bei den Mexican Open in der Vorschlussrunde auf den Russen Daniil Medvedev. Damit kommt es zur Wiederauflage des Australian-Open-Finals vor vier Wochen.

Medvedev und Rublev schockiert

Auch der designierte Weltranglistenerste hatte sich nach seinem Viertelfinalsieg über den Japaner Yoshihito Nishioka zu den Geschehnissen in der Ukraine geäußert.

Landsmann Andrey Rublev hatte sich nach seinem Halbfinaleinzug in Dubai ebenfalls schockiert gezeigt. "Es geht also nicht darum, wie das mein Match beeinflusst hat. Was dort geschieht, ist viel schrecklicher", sagte der 24-Jährige.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Medvedev und Rublev schockiert über russischen Ukraine-Einmarsch

Historischer Jahresstart: Nadal dominiert Paul in Acapulco

ATP Acapulco Nach Ausraster in Acapulco: ATP gibt Strafe für Zverev bekannt VOR 5 STUNDEN