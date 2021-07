Der erst 19 Jahre alte Lin Yun-Ju aus Taiwan verlor im zweiten Halbfinale ebenfalls 3:4 gegen den Weltranglistenersten Fan Zhendong. Damit stehen sich zum vierten Mal in Folge zwei Chinesen im Olympia-Endspiel gegenüber.

"Das war eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich hatte den besten Spieler, den es je gab, beim größten Turnier am Rande einer Niederlage", sagte Ovtcharov: "Warum es im Sport manchmal so und manchmal so geht, weiß am Ende nur der liebe Gott."

Ovtcharov begann stark, vergab im ersten Durchgang beim Stand von 10:9 aber einen Satzball. Der letzte Europäer im Wettbewerb geriet anschließend mit 0:2 Sätzen in Rückstand, schaffte aber den Ausgleich: Den dritten Durchgang gewann der Rechtshänder nach 7:9-Rückstand, im vierten holte er ein 5:8 auf.

Olympia - Tischtennis Chinas Monsterserie gestoppt: Japanisches Mixed-Doppel holt Gold 26/07/2021 AM 18:08

Nachdem Ovtcharov durch den Gewinn des sechsten Satzes erneut ausglich, musste der finale Durchgang entscheiden. Hier hatte Ma Long die besseren Nerven und verwandelte nach 1:21 Stunden seinen dritten Machtball. Im 19. Duell mit der Nummer drei der Welt musste Ovtcharov somit die 19. Niederlage hinnehmen.

Europameister Timo Boll war zum vierten Mal in Folge bereits im Achtelfinale ausgeschieden

Das könnte Dich auch interessieren: Rassismus gegenüber Boll-Bezwinger Jeoung: TV-Reporter entlassen

(mit SID)

Sensationelle Aufholjagd: Ovtcharov wächst im Viertelfinale über sich hinaus

Olympia - Tischtennis Halbfinale gegen den Dominator: Ovtcharov kann sich Bolls Traum erfüllen VOR 13 STUNDEN