Beinahe ihr ganzes Leben lang tobt der Krieg in ihrer Heimat, und doch hat Hend Zaza nie aufgehört zu träumen. Apothekerin will sie werden, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Nach Tokio hat es die Tischtennisspielerin aus Syrien bereits geschafft, als jüngste Teilnehmerin der Spiele in diesem Sommer. Die Qualifikation bezeichnet die Zwölfjährige als "ein Geschenk für mein Land, meine Eltern und alle meine Freunde".

Den Erfolg hat sich Zaza hart erarbeitet, härter als die meisten anderen der 11.000 Athletinnen und Athleten der Sommerspiele in Japan. "Der Krieg hat uns alle betroffen", erzählt ihr früherer Trainer Adham Jamaan im Gespräch mit der Nachrichtenagentur "AFP": "Das Training fand oft unter schwierigen Bedingungen statt, mit Stromausfällen in dem Raum, in dem wir stundenlang festsaßen."

Jüngster Teilnehmer der Geschichte war zehn Jahre alt

Auch nach zehn Jahren wird in Syrien noch gekämpft, in Zazas Heimat gilt der Olympische Frieden nichts. Immerhin eine kleine Delegation hat es nach Japan geschafft, fünf Männer und die junge Zaza aus Hama, die mittlerweile weltweit Aufmerksamkeit bekommt. Die "Washington Post", "USA Today", die spanische "Marca" oder der "Guardian" widmeten ihr Schlagzeilen, und Statistiker kramten tief in den olympischen Archiven, um die historische Dimension in Tokio zu ermitteln.

Nur vier Olympioniken bei Sommer- und Winterspielen waren demnach jünger als Zaza, zuletzt die rumänische Eiskunstläuferin Beatrice Hustiu vor 52 Jahren bei den Spielen 1968 in Grenoble. Der jüngste Teilnehmer in der Geschichte der modernen Spiele, so teilt es das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit, ist der Grieche Dimitrios Loundras, der bei der ersten Auflage 1896 in Athen im zarten Alter von zehn Jahren in der Mannschaft der Gastgeber turnte.

In Tokio sticht Zaza im Altersranking auch die jungen Skateboarderinnen aus, darunter die Britin Sky Brown (13) und die Deutsche Lilly Stoephasius (14). In die olympische Geschichte möchte sie aber irgendwann als Medaillengewinnerin eingehen, auf dem Weg dahin soll Tokio, wo sie am Samstagmorgen Ortszeit in der ersten Runde auf die 27 Jahre ältere Österreicherin Liu Jia trifft, nur der erste Schritt sein. Hend Zaza wird nie aufhören zu träumen.

