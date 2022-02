"Ich freue mich, dass der Verein weiterhin das Vertrauen in mich hat. Ich habe weiterhin unheimlich viel Spaß in der Bundesliga und für Borussia zu spielen", äußerte Boll, dessen bisheriger Vertrag in diesem Sommer ausgelaufen wäre.

Der Routinier ist seit vielen Jahrzehnten das große Aushängeschild des deutschen Tischtennis. Im vergangenen Jahr führte Boll das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Tokio zu Olympia-Silber, außerdem gewann er WM-Bronze im Einzel. Außerdem holte er mit der Borussia das historische Triple (Champions League, Meisterschaft, Pokal). Aktuell belegt Boll Platz acht der Weltrangliste.

Ad

Hans Wilhelm Gäb, Verwaltungsratsvorsitzender der Borussia, meinte: "Timo ist eine Legende des deutschen Sports. In seinen 15 Jahren bei Europas erfolgreichstem Tischtennisverein war er immer ein Vorbild an Leistungsbereitschaft und anständigem Verhalten in Sieg und Niederlage. Wir sind stolz, dass er uns die Treue hält."

Tennis "Schämt euch tausendfach": Djoker-Vater ätzt wegen Curlerin gegen Australien VOR 3 STUNDEN

Manager Andreas Preuß ergänzte: "Timo ist ein einzigartiger Sportler, eine überragende Persönlichkeit und ein großartiger Botschafter unseres Sports, sein Name steht für Tischtennis in Deutschland."

Das könnte Dich auch interessieren: "Auf zum nächsten Oldie-Rekord": Boll peilt Olympia 2024 an

(SID)

Deutliche Niederlage: Zverev lässt Titel-Chance gegen Bublik liegen

Tennis Trotz Aussagen bei Olympia: WTA weiter besorgt um Peng Shuai VOR 13 STUNDEN