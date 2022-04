Jan Frodeno atmete vor der Verkündung seiner Hiobsbotschaft einmal tief durch. Zweieinhalb Jahre hatte die Corona-Pandemie den Ironman-Dominator ausgebremst. Und ausgerechnet jetzt, gut drei Wochen vor der Chance auf seinen vierten WM-Triumph, streikt der Körper. "Es ist eine schwierige Zeit", sagte Frodeno mit leerem Blick: "Ich musste entscheiden, dass ich in St. George nicht an der Startlinie stehen werde. Bei mir wurde ein Teilriss der Achillessehne diagnostiziert."

Er könne nicht länger als eine Stunde rennen. "Das ist selbst bei einer sensationellen Geschwindigkeit nicht genug, um einen Marathon zu laufen", fügte er in seinem Instagram-Video mit Galgenhumor hinzu.

Seit Oktober 2019 arbeitete Frodeno an der Mission Titelverteidigung. Doch sowohl 2020 als auch 2021 fiel die WM auf Hawaii Corona zum Opfer, letztere wird nun in St. George nachgeholt - der gebürtige Kölner wollte als erster zweimal in einem Jahr Weltmeister werden.

Doch dieser Traum zerbrach nun schon vor der Startlinie. Und Frodeno weiß genau, dass er mit seinen 40 Jahren nicht mehr allzu viele Gelegenheiten bekommen wird - die biologische Uhr tickt. "Mein Plan war, noch ein, zwei Jahre Titel zu sammeln. Danach ist wohl Schluss", hatte er in der Mai-Ausgabe des "Playboy" gesagt. Nun ist kurz vor dem angedachten Karrierende Ruhe angesagt.

Hawaii-WM im Oktober ist Frodenos neues Ziel

"Wenn du einen Teilriss hast, gibt es immer das Risiko, dass noch mehr passiert. Deshalb habe ich entschieden, erstmal clever und zurückhaltend zu sein", sagte der Athlet des LAZ Saarbrücken. Sein neues Ziel sei nun die reguläre WM-Ausgabe am 8. Oktober.

"Mein Traum ist immer noch, in Hawaii dabei zu sein und dort ein großartiges Rennen zu machen", so Frodeno: "Es ist Teil meines Naturells, wieder aufzustehen."

