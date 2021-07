Triathlon

Olympia 2021: Blummenfelt setzt sich im Triathlon-Rennen gegen Yee und Wilde durch und landet dann im Rollstuhl

Der Triathlon der Männer hatte so einiges zu bieten. Angefangen von einer Startwiederholung wegen eines Bootes und einem bitteren Defekt vom Deutschen Jonas Schomburg ist es am Ende Kristian Blummenfelt, der durch eine Tempoverschärfung sein erstes olympisches Gold holt und im Ziel völlig zusammenbricht. Hier sehen Sie das Rennen in der Zusammenfassung!

