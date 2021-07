Damit enden die Triathlon-Wettbewerbe ohne deutsche Medaille, das Team hatte auf einen "Super-Sahne-Tag" gehofft, an einem schwül-heißen Morgen hielt aber nur die Einzel-Achte Lindemann (Potsdam) in der Spitze mit. Sie übergab als Zweite an Schomburg (Hannover), der die Mannschaft immerhin im Kampf um Bronze hielt. Weiter nach vorne ging es aber nicht mehr.

Knoll (Ingolstadt) fiel auf der Laufstrecke zurück und übergab 20 Sekunden hinter dem dritten Platz an Nieschlag (Lehrte). Im Ziel hatten die deutschen Triathleten nach 300 m Schwimmen, 6,8 km Radfahren und 2 km Laufen 36 Sekunden Rückstand auf das Podest.

Damit wartet die Deutsche Triathlon Union (DTU) weiter auf die erste Olympia-Medaille seit Jan Frodenos Gold 2008 in Peking.

Olympia - Triathlon Mit Video | Duffy holt erstes Olympia-Gold für Bermuda - Lindemann mit Top-Ergebnis 26/07/2021 AM 23:47

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Freude über Goldmedaille sorgt für Polizeieinsatz

(SID)

Duffy holt Gold im Triathlon - Lindemann starke Achte

Olympia - Triathlon EPO in der A-Probe: Triathletin wird gesperrt 26/07/2021 AM 18:52