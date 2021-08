In der Sechsergruppe B stehen drei weitere Partien an, am Sonntag (18:00 Uhr) geht es gegen Gastgeber Bulgarien, danach folgen Duelle mit Griechenland (Dienstag) und Spanien (Mittwoch).

Vier Teams kommen in jeder der vier Staffeln weiter, für eine möglichst gute Ausgangsposition vor der K.o-Phase sind weitere Siege nötig.

Fliex Koslowski, der als Minimalziel das Viertelfinale ausgegeben hatte, kann bei der EM im Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wieder auf Louisa Lippmann setzen.

Die Starspielerin hatte zuletzt eine Pause eingelegt und die Nations League ausgelassen.

(SID)

