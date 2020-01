Nach der ersten Niederlage bei der Olympia-Qualifikation in Berlin machte sich Lukas Kampa, Kapitän der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft, zwar wenig Hoffnungen auf den Gruppensieg, die Qualifikation für das Halbfinale am Donnerstag (20.10 Uhr) stimmte ihn jedoch zufrieden.

"Am Ende spielt es keine Rolle", sagte Kampa nach dem 2:3 (34:32, 20:25, 25:19, 21:25, 12:15) gegen Vize-Europameister Slowenien:

" Ob man Frankreich, Serbien oder Bulgarien im Halbfinale oder Finale schlagen muss, macht keinen Unterschied. "

Olympia 2020 in Japan als großer Traum

Eines der drei Top-Teams müssen Kampa und Co. im Halbfinale bezwingen, um den Traum von der Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio am Leben zu halten. Nach drei intensiven Duellen an drei Tagen blickte Kampa zunächst aber dem spielfreien Mittwoch entgegen.

"Ich freue mich sehr, dass wir einen freien Tag haben. Dass wir hier fast bis Mitternacht spielen, war vielleicht nicht Teil des Plans", sagte er und ergänzte:

" Es ist ein bisschen schade, wir hätten das Spiel gewinnen können. Insgesamt können wir trotzdem zufrieden sein. "

Das könnte Dich auch interessieren: Champions League: Trentino stoppt Fenerbahce in Krimi

(SID)